Regeni: primo luglio incontro tra Procura Roma e magistrati del Cairo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il segretario del Pd “nell'occasione dell'incontro però sarà di fondamentale importanza, tra le altre cose, ricevere dalle autorità egiziane il domicilio legale di coloro che la Procura di Roma ha indagato dal dicembre 2018 per essere coinvolti nel sequestro e omicidio di Regeni. Non è un fatto tecnico. In uno stato di diritto quale è l'Italia l'avvio di un processo è legato alla possibilità degli imputati di difendersi e quindi in primo luogo di essere avvertiti". Nella lettera Zingaretti ha sottolineato che il Partito democratico “non ha mai legato la vicenda delle fregate italiane alla Marina egiziana all'idea di un possibile osceno scambio tra vendita di armi e diritti umani, e bene ha fatto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a dare immediata disponibilità a riferire alla Commissione parlamentare d'inchiesta". Zingaretti ha aggiunto: "Per questo ora il governo italiano deve essere coerente con l'affermata volontà di proseguire nella battaglia per la ricerca della verità. È di fondamentale importanza dunque che il governo con le figure preposte ai massimi livelli compia già dalle prossime ore, tutti i passi dovuti per ottenere dall'Egitto le condizioni elementari per avviare il processo e la possibilità di fare ulteriori passi in avanti nei rapporti bilaterali. Questo impegno è un atto dovuto e importante nei confronti di Giulio Regeni, della sua famiglia ma anche per la credibilità dell'Italia". (Res)