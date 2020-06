© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula del Senato, critica la scelta di acquistare i monopattini di origine cinese e ribadisce l’importanza di tutelare i prodotti made in Italy. "I cinesi ci hanno contagiato e gli compriamo anche i monopattini? – afferma -. Non sta né in cielo né in terra”.(Rin)