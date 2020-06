Russia-Georgia: portavoce Cremlino, falso ogni sospetto contro Mosca su omicidio giornalista Gabuniya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi sospetto contro le autorità russe nel presunto tentativo di omicidio contro il giornalista georgiano Georgy Gabuniya è assurdo e falso. Lo ha affermato il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov. "Non commenterò in alcun modo. "Sin dall'inizio, ci sono state accuse contro le autorità russe. E sin dall'inizio abbiamo detto che qualsiasi accusa in questo caso è assurda e falsa", ha dichiarato Peskov, rispondendo nel corso di un briefing ad una domanda sulle dichiarazioni del presidente della Cecenia, Ramzan Kadyrov. Il governatore della Cecenia in precedenza ha negato le accuse secondo cui avrebbe organizzato un tentativo di aggressione contro lo il giornalista georgiano Gabuniya, che nell'estate dello scorso anno ha letto in diretta televisiva una lettera offensiva nei confronti del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Allo stesso tempo, Kadyrov ha sottolineato che le parole della Gabunya non sono state dimenticate in Russia. "Ha insultato il nostro Stato, il nostro popolo e, quindi, personalmente me", ha detto il leader della Cecenia. Il servizio di sicurezza dello Stato della Georgia ha riferito che durante un'operazione speciale avvenuta la scorsa settimana, è stato arrestato un russo, presumibilmente coinvolto nella preparazione di omicidi sotto contratto. Il ministero ha rilasciato tale dichiarazione dopo che il direttore generale della compagnia televisiva dell'opposizione Mtavari Archi, Nika Gvaramiya, ha affermato che il sospettato avrebbe presumibilmente pianificato di uccidere la Gabunya. (Rum)