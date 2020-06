Lavoro: Gualtieri, disincentivi a contratti a termine hanno impatto negativo su occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non si eliminano i disincentivi ai contratti a termine si rischia un impatto negativo sull’occupazione. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, al Festival dell’economia di Trento. “Non possiamo prolungare il blocco dei licenziamenti per tutti e prolungare la Cig: se si congelano i problemi poi scoppiano tutti insieme”, ha detto il ministro, sottolineando la necessità di sostenere i contratti a termine, verificare nuove ipotesi di incentivi sul fronte contributivo e rafforzare la formazione. Nel suo intervento, Gualtieri ha anche annunciato entro pochi giorni un aumento della busta paga per 14 milioni di lavoratori, per effetto di “una giusta misura del governo che sostiene il reddito dei lavoratori e la domanda aggregata”. (Ems)