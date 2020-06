Ue: Ronzulli (FI), Conte passa da una passerella all'altra ma non può evitare voto Camere per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Conte non potrà scappare per sempre dall'indicare la linea politica in Ue. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. "Il presidente Consiglio non fa che passare da una passerella all'altra, senza produrre o dire nulla di concreto né agli Stati generali né in Parlamento. Quella di oggi - si legge in una nota - è l'ennesima informativa a cui non seguirà alcun voto perché Conte si sottrae alla dialettica parlamentare con la scusa che i Consigli europei, da qualche tempo, ma solo per lui, sono diventati incontri informali tra i capi di Stato. Ma dove? Ma da quando? Come si fa ad ingannare così gli italiani? Questa è un'enorme bugia dietro la quale il premier prova a trincerarsi perché preferisce usare strumentalmente le Camere solo come il confessionale del governo. Il Parlamento, unico vero rappresentante degli italiani, perché democraticamente eletto, ha invece il diritto e il dovere di esprimersi - prosegue Ronzulli - e indicare la linea politica che l'esecutivo deve seguire in Ue e da questo Conte non potrà scappare per sempre. Prima o poi i nodi verranno però al pettine e nonostante il presidente del Consiglio descriva il governo come assolutamente coeso, sappiamo tutti che non è così e il prezzo di questa divisione lo stanno pagando gli italiani che attendono da tempo soluzioni che tardano ad arrivare", conclude la senatrice di FI. (Com)