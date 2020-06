Francia: applicazione StopCovid scaricata solo dal 2 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'applicazione StopCovid, concepita per tracciare le persone positive al coronavirus in Francia, è stata scaricata solamente da 1,7 milioni di persone, l'equivalente del 2 per cento della popolazione. Lo rende noto in anteprima l'emittente radiofonica "France info", spiegando che il dispositivo, concepito in collaborazione con alcune aziende private, costa allo Stato 10 mila euro al mese. "Oggi, vista la debolezza dell'epidemia, l'utilità di questa applicazione è relativa", ha riconosciuto il sottosegretario al Digitale, Cedric O. Parigi sostiene però che StopCovid potrebbe rivelarsi utile nel caso in cui si dovesse verificare una seconda ondata di contagi di Covid-19. (Frp)