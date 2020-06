Ue: Bernini, Conte coniuga verbi al futuro ma futuro è adesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lei ha uno strano rapporto con il futuro, continua a coniugare i verbi al futuro, ha un approccio napoleonico: promette tutto e non mantiene nulla. Ma il futuro è adesso". Lo ha detto nell'Aula del Senato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia, intervenendo dopo l'informativa del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. "Ascolti gli appelli disperati della gente che soffre, del mondo reale, delle migliaia di commercianti che non hanno rialzato le saracinesche, ascolti l'appello del milione e duecentomila di lavoratori che non hanno ancora ricevuto la Cig. E poi non abbia paura del Parlamento, si confronti davvero. Noi di Forza Italia ci saremo nell'interesse del Paese", ha concluso.(Rin)