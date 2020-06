Coronavirus: Toninelli (M5s), Salvini smentito su mancata zona rossa, Fontana lasciò aperto lodigiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima Salvini "ha emesso una sentenza sostituendosi ai giudici e dicendo che spettava al governo chiudere il bergamasco, poi ha detto che Fontana non aveva il potere di chiudere perché esercito e forze dell’ordine dipendono dal Governo e non dalla Regione. Peccato che nelle unità di crisi regionali siedano i prefetti che sono il governo dello Stato sul territorio". Così, in una nota, il senatore lombardo del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli. "E da quanto leggiamo oggi su 'Il Fatto Quotidiano' - prosegue l'esponente del M5s - emerge che Fontana il 23 febbraio comunicò 9 comuni tra Lodi e Cremona da chiudere che esulavano dal decreto del governo, il Prefetto informò il Viminale e aspettava solo la formalizzazione da parte della Regione. Una formalizzazione che non arrivò mai. Fontana aveva individuato i Comuni, era in suo potere chiedere una zona rossa, il prefetto era pronto ad attivarsi e ad attivare le forze dell’ordine con i presidi sul territorio per garantire la zona rossa. Anche di questo - aggiunge Toninelli - la Lega dovrà dare spiegazione ai lombardi. In aggiunta alle spiegazioni che ancora attendiamo in merito ad altre scelte fatte come l'ordinanza drammatica che mandò malati Covid-19 nelle Rsa, la pessima organizzazione dei test sierologici con l'affidamento, poi bocciato dal Tar, alla Diasorin e l'operazione tutta propagandistica dell'ospedale in Fiera a Milano, che rischia addirittura di restare inutilizzato, quando si poteva recuperare la struttura di Legnano. Tante spiegazioni - conclude - che si attendono e che devono portare la Lega e il governo lombardo del centrodestra a rimediare ai tanti errori fatti e a cambiare completamente l’organizzazione della sanità in Lombardia”.(Com)