Speciale difesa: presidente polacco, “ci siamo anche noi” in caso di ricollocazione truppe Usa in Germania

- Se le autorità degli Stati Uniti decideranno di trasferire le truppe attualmente di stanza in Germania, la Polonia è sicuramente in gioco. Lo ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa "Pap" il presidente polacco, Andrzej Duda, riconfermando l'assoluta apertura all'alleato atlantico. Duda afferma di non avere dettagli sul ritiro di truppe Usa in Germania e sul loro possibile trasferimento in territorio polacco, ma precisa: "Siamo sempre stati aperti ai nostri alleati e gli statunitensi, in generale, sono ben visti nel nostro paese". Una decisione di questo tipo, ha aggiunto il capo dello Stato, "richiede ovviamente un ampio consenso politico", ma se dovesse arrivare "sicuramente noi siamo in gioco". (Vap)