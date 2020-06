Speciale difesa: Sud Sudan, vicepresidente Machar presiede riunione Consiglio di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo vicepresidente del Sud Sudan, Riek Machar, ha presieduto una riunione del Consiglio di governo, per la prima volta dopo la sua guarigione dal Covid-19, che aveva contratto di recente. Come riferito dal portavoce di Machar James Dak al "Sudan Tribune", nell'incontro si è discusso delle rispettive funzioni e dei ruoli a cui i diversi ministeri membri del Consiglio sono chiamati. Secondo l'accordo di pace rivitalizzato, il primo vicepresidente del paese ha infatti il compito di presiedere e sovrintendere al Consiglio di governo, che comprende 12 ministri : agli Affari presidenziali, al Governo; agli Affari esteri, alla Difesa, agli Interni; per la Costruzione della pace; alla Giustizia; Sicurezza nazionale; agli Affari parlamentari; all'Informazione; agli Affari federali e agli affari della comunità dell'Africa orientale. Quest'ultimo ministero ha perso di recente il suo titolare, John Luk Jok, deceduto due settimane per complicazioni legate al Covid-19. In suo ricordo i ministri hanno osservato un minuto di silenzio. L'ufficio di Machar ha annunciato lo scorso 8 giugno la "completa guarigione" dello stesso vicepresidente e della moglie, il ministro della Difesa Angelina Teny, dopo tre settimane di malattia. Entrambi erano risultati positivi al tampone del coronavirus a metà maggio, insieme ad un imprecisato numero di membri dell'ufficio e delle guardie del corpo di Machar. In seguito al risultato del test, Machar ha annunciato in diretta alla televisione di stato che avrebbe osservato una quarantena di 14 giorni nella sua residenza, a Giuba. (Res)