Speciale difesa: ministro emiratino Gargash, possiamo lavorare con Israele nonostante differenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti possono lavorare con Israele in alcune aree, come la lotta contro il coronavirus e lo sviluppo della tecnologia, pur avendo ancora differenze politiche. Lo ha detto il ministro di Stato agli Esteri emiratino, Anwar Gargash. Parlando nel corso di una conferenza del gruppo di difesa dell'American Jewish Committee (Ajc), il ministro ha affermato che "la comunicazione con Israele è importante e produrrebbe risultati migliori rispetto alle altre misure intraprese in passato". La sessione di domande e risposte di Gargash, descritta come "storica" ​​dall'Ajc, è arrivata giorni dopo che Yousef al Otaiba, l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Washington, aveva rivolto un raro appello al pubblico israeliano pubblicando un articolo in ebraico sul principale quotidiano israeliano. Il diplomatico degli Emirati Arabi Uniti aveva messo in guardia Israele dall'annessione dei territori della Cisgiordania con un editoriale senza precedenti. Il diplomatico ha detto che Israele non può aspettarsi di normalizzare le relazioni con il mondo arabo se continua con i suoi piani di annessione della terra nella Cisgiordania. "Posso avere un disaccordo politico con Israele ma allo stesso tempo provare a colmarlo in altre aree? Penso di poterlo fare e penso che questo sia fondamentalmente", ha aggiunto Gargash. (Res)