Speciale difesa: Tunisia e Algeria rafforzano la cooperazione militare

- Il ministro della Difesa della Tunisia, Imed Hazgui, ha ricevuto l'ambasciatore algerino a Tunisi, Azzouz Baallal, per colloqui sulla cooperazione militare bilaterale, la situazione di sicurezza nella ragione e la crisi in Libia. Hazgui, riferisce un comunicato, ha accolto con favore le “relazioni storiche e privilegiate che uniscono i due paesi fratelli”, sottolineando la necessità di rafforzare la cooperazione militare “in particolare in termini di formazione, capacità operative congiunte, sicurezza delle frontiere, lotta contro terrorismo e criminalità organizzata e scambio di competenze”. Da parte sua, l'ambasciatore algerino ha sottolineato la disponibilità del suo paese a organizzare al più presto un incontro della commissione militare mista tunisino-algerina, rilevando che la solidità della cooperazione militare bilaterale riflette la volontà politica dei due paesi. (Ala)