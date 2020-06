Energia: Repubblica Ceca, Rosatom avvia test su nuovo combustibile per centrale nucleare di Dukovany

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli specialisti della società russa per l'energia nucleare (Rosatom) hanno avviato i test delle risorse di combustibile nucleare di terza generazione, progettati per aumentare l'efficienza della centrale nucleare di Dukovany, nella Repubblica Ceca. Lo ha annunciato il servizio stampa della divisione ingegneristica della società statale Rosatom, la holding Atomenergomash. Sul sito di ricerca sperimentale di Atomenergomash, Okb Ghidropress JSC (Podolsk, Regione di Mosca), sono iniziati i test del modello della cella di carburante RK3 + per i reattori nucleari VVER-440, che sono gestiti presso la centrale nucleare di Dukovany, "Lo scopo dei test è studiare la resistenza meccanica degli elementi della cella RK3 + in condizioni termoidrodinamiche, il più vicino possibile alle condizioni reali", spiega Atomenergomash. La differenza tra la nuova cella e i modelli precedenti è un design migliorato che permette di migliorare le caratteristiche fisiche e termoidrauliche del combustibile. Il lavoro viene svolto in base all'attuale contratto tra la compagnia del gruppo, Tvel, e la società energetica ceca Cez, che prevede lo sviluppo e l'implementazione di questa modifica a Dukovany.(Rum)