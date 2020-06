Scuole paritarie, l'affondo della Lega: "La posizione dei 5Stelle è frutto d'ignoranza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi chiedo se i grillini, quando esprimono insinuazioni sulla gestione delle scuole paritarie, sappiano di cosa parlano. Sono al corrente, per esempio, del perché le scuole statali sono soggette a "verifiche di bilancio annuali dei revisori dei conti"? Il compito di tali figure (che hanno un costo) è assicurare che i fondi pubblici siano spesi correttamente. Se le statali spendono male e i revisori non intervengono in tempo, gli oneri finiscono a carico della comunità. Per le non statali non è obbligatorio appoggiarsi a collegi di revisione o singoli professionisti. Ma a differenza delle statali, l'eventuale errore può costare la chiusura...". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile del dipartimento Istruzione della Lega. (Rin)