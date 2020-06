Etiopia-Sudan: numero due Consiglio militare sudanese Dagalo ad Addis Abeba, focus su tensioni al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice capo del Consiglio militare di transizione del Sudan, il tenente generale Mohammad Hamdan Dagalo, alias “Hemedti”, è arrivato ad Addis Abeba dove è stato accolto dal ministro degli Esteri etiope Gedu Andargachew e dal generale Adem Mohammed, capo di Stato maggiore delle Forze armate etiopi (Endf). Lo riferisce il quotidiano “Addis Standard”, secondo cui nel corso dei colloqui si dovrebbe discutere degli affari correnti, ma è probabile che al centro degli incontri ci saranno le tensioni al confine fra i due paesi dopo che lo scorso 28 maggio un numero non precisato di militari e civili sudanesi sono morti in seguito ad un attacco condotto da una milizia etiope nella zona contesa di Al Qadarif. Dopo l’attacco, il governo del Sudan ha convocato l’incaricato d’affari dell’Etiopia per chiedere spiegazioni. Secondo l’emittente satellitare televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya”, una milizia etiope è penetrata in territorio sudanese e ha attaccato alcune zone agricole nell'area di Barka Norit e nel villaggio di Al Forsan. L'assalto si è concluso con uno scontro con i militari sudanesi nel campo di Barkat Noreen. Un ufficiale, il capitano Karam El Din, è deceduto a seguito delle ferite riportate. L'attacco è avvenuto mentre Khartum stava preparando una riunione di un comitato congiunto di alto livello con l'Etiopia sulle questioni relative alle frontiere. (segue) (Res)