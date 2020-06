Fase 3: Gualtieri, su ripartenza economia dati non negativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla ripartenza dell’economia abbiamo dati non negativi: nel mese di maggio è iniziato il recupero, e per giugno ci aspettiamo un trend ancora più positivo. Così il minsitro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, durante il Festival dell’economia di Trento. “Aspettiamo i dati aggregati, ma nella seconda metà dell’anno ci sarà una ripresa importante che dovremo sostenere in ogni modo possibile”, ha detto il ministro, sottolineando che la stima relativa al calo del Pil, attualmente pari all’8 per cento, “potrebbe essere rivista al ribasso”. (Ems)