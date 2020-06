I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Raggi, presto bando concorso per 1.470 dipendenti e 42 dirigenti, rafforziamo Comune - "Nelle prossime settimane pubblicheremo il bando di concorso di Roma Capitale per 1.470 dipendenti e per 42 dirigenti". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Programmare il futuro della nostra Amministrazione significa investire sulle donne e sugli uomini che lavorano per offrire servizi ai cittadini - aggiunge il sindaco -. Dopo aver rigenerato la macchina amministrativa con circa 6 mila assunzioni, volgiamo lo sguardo verso il futuro dando nuova linfa agli uffici. Per la prima volta le porte del Campidoglio si apriranno ai cosiddetti 'millennials'. Abbiamo già assicurato un ricambio pari al 26 per cento, ma ora intendiamo rafforzare ancor di più il Comune con l’ingresso degli under 30, di energie e competenze nuove. Basti pensare che nel 2016 il 18 per cento dei dipendenti aveva più di 60 anni e il 40 per cento oscillava tra i 51 e i 60 anni. Questo percorso - spiega Raggi - va avanti mentre procede lo scorrimento delle graduatorie relative a procedure che risultavano paralizzate dal 2010 e che noi abbiamo sbloccato. Proprio in questi giorni molte di quelle persone stanno firmando e prendendo servizio. Per questo voglio ringraziare l'assessore Antonio De Santis, che sta lavorando su più livelli. Inoltre il nuovo concorso prevede l’attivazione di una nuova figura, il 'funzionario servizi tecnici', per potenziare la progettazione di opere pubbliche. L’inserimento di 100 persone nel profilo 'servizi informatici e telematici' consentirà invece all'Amministrazione capitolina di accelerare il processo di digitalizzazione. Vogliamo consegnare ai cittadini una struttura che sia in grado di fornire servizi efficienti. Dopo aver ristrutturato le fondamenta, ora - conclude Raggi - vogliamo puntare su un disegno strategico in grado di durare nel tempo e guardare al futuro". (segue) (Rer)