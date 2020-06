I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maturità: al via prova orale nel rispetto norme anti Covid, quasi 36mila studenti a Roma - Al via la prova orale della maturità a Roma e nel Lazio, nel rispetto delle norme anti Covid. Frecce a terra per indicare ingressi e uscite, collaboratori scolastici che controllano la temperatura, autocertificazioni, la mascherina obbligatoria. Alcune scuole hanno optato per i gazebo nei cortili, o per gli esami nelle palestre. Gli insegnanti sono tutti muniti di visiere, gli studenti possono togliere la mascherina solo nel corso del colloquio. Sono 36.599 i romani che oggi affronteranno l’esame, 49mila gli studenti nel Lazio. Tutte le commissioni, alla fine, dopo qualche difficoltà, sono state formate e hanno un loro presidente: a Roma sono state formate 542 commissioni, per un totale di 3.794 insegnanti. Pochi quelli che hanno chiesto di seguire l’esame da remoto. “In bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi che oggi affrontano l’esame di maturità. E’ un periodo di prove difficili da superare, ma con passione e coraggio si va avanti. Siete l’Italia di domani”, ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (segue) (Rer)