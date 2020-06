I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade: A1 Milano-Napoli, chiuse uscite Orte, Magliano Sabina e Monteporzio per lavori - Autostrade per l'Italia comunica diverse chiusure sulla A1 Milano Napoli per lavori sulla rete. Nel dettaglio, nella notte tra il 19 e il 20 giugno per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23 di venerdì 19 alle 6 di sabato 20 giugno, sarà chiusa la stazione di Orte, in uscita per chi proviene Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Magliano Sabina. Dalle 23 del 18 alle 2 del 19 giugno, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23 di giovedì 28 alle 2 di venerdì 19 giugno, sarà chiusa l'uscita della stazione di Magliano Sabina, per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ponzano Romano Soratte. Nella notte tra il 18 e il 19 giugno, sulla diramazione Roma sud D19 della A1 Milano-Napoli, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21 di giovedì 18 alle 5 di venerdì 19 giugno, sarà chiusa l'uscita della stazione di Monteporzio Catone, per chi proviene dal Grande Raccordo Anulare di Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Cesareo. (Rer)