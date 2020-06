I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Scuola: Azzolina, proposto a Regioni di riaprire il 14 settembre, tutti gli studenti torneranno in classe - "Abbiamo fatto una proposta alle regioni per riaprire il 14 settembre. Intendiamo riportare tutti gli studenti a scuola, ma già l'1 settembre le scuole saranno riaperte per recuperare tutte le attività di apprendimento per gli studenti che sono rimasti indietro". Lo ha detto il ministro all'istruzione Lucia Azzolina dall'Its di Bergamo dove si è recata per il primo giorno degli esami di maturità. (segue) (Rem)