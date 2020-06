I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - M5s: in corso iscrizione fascicolo Procura Milano su vicenda Venezuela - È in fase di iscrizione da parte della Procura di Milano il fascicolo a modello 45, ovvero senza ipotesi di reato e indagati, sulla vicenda M5s-Venezuela con al centro un presunto finanziamento di 3,5 milioni di euro che nel 2010 il governo di Caracas avrebbe corrisposto con una valigia piena di contanti a Gianroberto Casaleggio. L'indagine conoscitiva, che formalmente non è stata ancora aperta, è coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, a capo del dipartimento sui delitti contro la Pubblica amministrazione - Diritto penale dell'economia. Secondo quanto appreso, dopo la pubblicazione della notizia da parte del quotidiano spagnolo Abc, gli inquirenti milanesi vogliono compiere innanzitutto degli accertamenti e delle verifiche sull'autenticità del documento che sta alla base dell'inchiesta giornalistica e che proverebbe lo scambio di denaro. Tuttavia, solo due giorni fa il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, con i cronisti che lo avevano interpellato sul tema, aveva parlato di vicenda che "non sta in piedi" e che qualora si fossero configurati anche dei possibili reati questi sarebbero "tutti prescritti". (segue) (Rem)