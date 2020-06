I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Imprese: sindacati, Commercio e terziario vittime dei ritardi, casse non pagate a migliaia di lavoratori - “Pur considerando la ripresa di molte attività economiche, potrebbe essere devastante il calo del numero di occupati nel terziario, turismo e dei servizi nella nostra provincia. Già oggi è evidente che i rami del turismo insieme a quello del terziario sono i settori a subire le maggiori ripercussioni della crisi sanitaria ed economica. Tra commercio, servizi, terziario avanzato e turismo – affermano Mario Colleoni, Alberto Citerio e Michele Tamburelli Segretari Generali di Filcams Cgil, Fisacat Cisl e Uiltucs - sono ben più di 100.000 a Bergamo i lavoratori in forza, 54mila dei quali nel solo commercio. Del totale, più del 70 per cento si trova o ha fatto Cassa integrazione o FIS, cioè oltre 70mila persone”. Sono ben più di 3.000 le domande di cassa e fis presentate in questi settori, persone che in molti casi si trovano in una situazione di stallo da marzo – proseguono i rappresentanti sindacali - e che, a oggi, non hanno ancora ricevuto il pagamento dell’ammortizzatore sociale. Sono lavoratrici e lavoratori che negli ultimi mesi non hanno percepito nessuno stipendio per via dell’emergenza: dalla ristorazione, a mense e scuole, nei settori alberghieri, nel commercio, nelle pulizie e nella vigilanza, dove le paghe sono spesso da fame e dove oggi le persone vivono una fase di incertezza e paura dovuta non solo ai ritardi nei pagamenti ma anche al timore di rimanere senza un lavoro. È necessario intervenire subito” affermano i sindacalisti. Un ritardo che riguarda soprattutto la concessione della cassa in deroga: “Continuiamo a ricevere numerose segnalazioni di lavoratori che non hanno ancora ricevuto i soldi della cassa. Basta parole a vuoto, basta rimpalli di responsabilità, la situazione anche a Bergamo rischia di essere drammatica. È necessario risolvere il problema e per farlo è vitale che le istituzioni, a partire dalla Regione affrontino con serietà il problema e non in modo strumentale”. “È necessario - concludono Colleoni, Citerio e Tamburelli - che si lavori affinché nessuno resti solo. È necessario liberare risorse importanti per aiutare lo sviluppo e sostenere il reddito dei lavoratori e le attività delle imprese, associando alle scelte utili ad affrontare l’emergenza attuale una visione lungimirante che consenta di rendere perenne questa condizione”. (segue) (Rem)