I fatti del giorno - Milano (4)

- - Milano: incendio in tetto palazzina a quartiere Baggio, nessun ferito - Un incendio è divampato nella notte in un palazzo di via Scanini, nel quartiere Baggio, a Milano. Le fiamme hanno interessato il tetto e i due appartamenti ai piani più alti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Due famiglie sono state evacuate. Secondo quanto riferito dai soccorritori non risultano feriti, ma molti appartamenti siano dichiarati inagibili. (segue) (Rem)