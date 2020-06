I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Droga: spaccio a quartiere ‘Tessera’ di Cesano Boscone (MI), 8 misure cautelari - Otto persone, tutte italiane, sono state arrestate dalla Polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare perché ritenuti a vario titolo partecipi o comunque collegati ad un’associazione per delinquere finalizzata alla gestione della piazza di spaccio del quartiere “Tessera” di Cesano Boscone (MI). L’operazione, condotta dalla squadra mobile di Milano e coordinata dalla Dda, ha portato al sequestro di un immobile, di due auto e di circa 100 mila euro in contanti nascosti in un vano mobile ricavato in una parete (Rem)