Cina-India: scontri al confine, Pechino nega ogni responsabilità e fa appello al dialogo - Cina e India concordano sulla necessità di risolvere i problemi lungo il confine comune attraverso il dialogo e attraverso canali diplomatici e militari, impegnandosi a favorire una situazione e a salvaguardare la pace e la tranquillità nell'area. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, dopo che almeno 20 militari indiani sono morti negli scontri con militari cinesi registrati nella notte del 16 giugno nella Valle del Galwan, nel Ladakh orientale. Lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine contesa tra i due paesi, da settimane ci sono tensioni. Zhao ha sottolineato che gli scontri sono giunti dopo che le forze indiane "hanno provocato e attaccato la parte cinese, il che ha portato a scontri fisici tra le truppe di frontiera". "La Cina ha presentato severe reprimende all'India. Chiediamo ancora una volta alla parte indiana di agire secondo i nostri accordi, disciplinare rigorosamente le sue truppe a non oltrepassare la linea, non fare provocazioni e non intraprendere azioni unilaterali che potrebbero complicare la situazione", ha detto Zhao. Il portavoce ha ribadito che la Cina non deve essere incolpata dello scontro e ha affermato che la situazione generale al confine "è stabile e controllabile". "L'accaduto è stato molto chiaro, poiché è avvenuto dalla parte cinese della Linea di controllo effettivo e la responsabilità non è di Pechino", ha aggiunto Zhao. (Cip)