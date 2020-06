© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: Assemblea nazionale accelera formulazione legge sicurezza nazionale - L'Assemblea nazionale del popolo cinese, il massimo organo legislativo della Cina, accelererà i lavori di stesura della controversa legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Lo ha annunciato Yue Zhongming, portavoce della Commissione per gli affari legislativi del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, in vista della 19ma sessione del Comitato permanente dell'Assemblea, che si terranno domani e venerdì. "Sulla base del pronunciamento dell'Assemblea in merito all'istituzione e al miglioramento del sistema giuridico e dei meccanismi di applicazione della regione amministrativa speciale di Hong Kong per salvaguardare la sicurezza nazionale, è stata decretata una accelerazione del piano di lavoro 2020 del Comitato permanente per la formulazione della legge", ha spiegato Yue. Dal voto con cui l'Assemblea ha approvato la stesura della legge, lo scorso 28 maggio, le autorità centrali hanno tenuto almeno cinque forum per sollecitare l'opinione pubblica della società di Hong Kong. "Dati i frequenti incontri, il processo di redazione dovrebbe accelerare ulteriormente", ha detto al "Global Times" Kennedy Wong Ying-ho, vice segretario generale della Coalizione di Hong Kong, a cui parere la legge sarà probabilmente adottata entro un mese. (segue) (Res)