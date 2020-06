© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coree: la presidenza sudcoreana replica alle accuse di Pyongyang - L’ufficio di presidenza della Corea del Sud ha condannato le durissime accuse rivolte al presidente Moon Jae-in da Kim Yo-Jong, sorella del presidente nordcoreano Kim Jong-un. La presidenza ha definito “rudi e sconsiderate” le accuse mosse al capo dello Stato sudcoreano, ed ha avvertito che Seul non tollererà ulteriori altre dichiarazioni o azioni irragionevoli da parte del Nord. “E’ stato sconsiderato denigrare (i tentativi dialettici di distensione di Moon all’inizio di questa settimana) con toni così rudi, senza comprendere in alcun modo le intenzioni di fondo”, ha dichiarato il segretario capo per le comunicazioni della presidenza sudcoreana, Yoon Do-han. Poche ore prima, la sorella del leader nordcoreano aveva rivolto un nuovo attacco verbale all’amministrazione presidenziale nordcoreana, in risposta all’appello di quest’ultima ad aderire allo spirito dello storico summit inter-coreano del 2000. Kim aveva derubricato le parole di Moon ad una “sfacciata esibizione di sofismo”. Oggi Yoon ha ribadito il sincero auspicio del presidente sudcoreano a che le due Coree continuino a lavorare sulla scia degli accordi sottoscritti nel 2018, e a risolvere le incomprensioni tramite “la comunicazione e la cooperazione”. (Res)