I fatti del giorno - America Latina (4)

- Venezuela: Gruppo di Lima, designazione membri Consiglio elettorale "illegale" - Il Gruppo di Lima, blocco di paesi americani nato nel 2017 critici nei confronti di Maduro, condanna e disconosce la designazione “illegale” dei membri del Consiglio nazionale elettorale (Cne) venezuelano a seguito di una sentenza del Tribunale supremo di giustizia. Si tratta, si legge in un comunicato, di una sentenza che “viola apertamente la Costituzione venezuelana e mina le garanzie minime necessarie per qualsiasi processo elettorale e il ritorno della democrazia in Venezuela”. La designazione dei membri del Cne, prosegue il comunicato, “spetta all’Assemblea nazionale, organo legittimo e democraticamente eletto, in conformità con la Costituzione”. “Solo lo svolgimento di elezioni parlamentari e presidenziali libere, eque e credibili, con un Consiglio elettorale nazionale indipendente, una Corte suprema imparziale, nonché la piena libertà di stampa e la partecipazione politica di tutti i venezuelani garantiranno le condizioni per superare la crisi venezuelana”, afferma il Gruppo, di cui sono membri i governi di Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Perú, Santa Lucia e Venezuela, rappresentata dal leader di opposizione Juan Guaidò. (segue) (Res)