I fatti del giorno - America Latina (5)

- Venezuela: governo condanna "intromissione" Ue in affari interni - Il governo venezuelano di Nicolas Maduro ha respinto la condanna arrivata dall’Unione europea in merito alla designazione dei membri del Consiglio nazionale elettorale (Cne) da parte del Tribunale supremo di giustizia definendola una “intromissione”. “L’insolita e più recente intromissione dell’Unione europea nel funzionamento degli organi del potere pubblico del Venezuela non ha precedenti nella storia delle relazioni tra questo gruppo di paesi e la nostra America latina e viola i più elementari principi del diritto internazionale”, si legge in un comunicato diffuso dal governo di Caracas. “La pretesa europea di imporre una supervisione al funzionamento delle istituzioni democratiche in Venezuela è un’altra dimostrazione della nostalgia colonialista delle élite dominanti del vecchio continente”. Il governo venezuelano ha poi fatto riferimento al Gruppo di contatto internazionale, istituito dalla stessa Ue con l’obiettivo di trovare una soluzione politica alla crisi in corso in Venezuela. “Questa istanza ha mancato di utilità, al punto tale da poter affermare che è morta sul nascere”. (Res)