Bosnia: Camera dei popoli domani in seduta straordinaria su "caso respiratori"

- La Camera dei popoli della Federazione della Bosnia-Erzegovina (entità musulmana e croata) si riunirà domani in seduta straordinaria. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", fra i punti all'ordine del giorno ci sarà anche il caso dei respiratori acquistati dalla Cina per contrastare l'emergenza Covid. I deputati esamineranno infatti il rapporto stilato dalla commissione incaricata di accertare i fatti relativi all'approvvigionamento di 100 respiratori dalla Repubblica popolare cinese, pagati 10,5 milioni di marchi convertibili (circa 5,37 milioni di euro). I respiratori sono oggetto di un'indagine aperta dalla Procura di Sarajevo perché si sono rivelati inutilizzabili. Lo scandalo scoppiato intorno al caso ha portato lo scorso 12 maggio alla rimozione del capo della Protezione civile federale bosniaca Fahrudin Solak. Secondo le accuse, Solak avrebbe incaricato lo scorso marzo la società bosniaca Srebrena malina di Srebrenica, registrata come produttrice di lamponi, dell'acquisto di 100 respiratori prodotti in Cina. La Procura di Sarajevo ha aperto un fascicolo sull'episodio dopo una serie di articoli pubblicati dalla stampa locale che evidenziavano come la società bosniaca non fosse munita del permesso di commercio del materiale medico nel momento in cui ha ottenuto l'incarico. I respiratori sarebbero inoltre stati acquistati ad un prezzo molto superiore a quello di mercato. Le apparecchiature si sarebbero infine rivelate inutilizzabili nei reparti di terapia intensiva degli ospedali perché adatte solo al servizio nelle ambulanze. (Bos)