Maturità: presidente Municipio Roma VIII, in bocca al lupo a studenti da liceo Peano

- "Dal Liceo Peano voglio mandare alle studentesse e agli studenti che oggi iniziano la maturità e a chi è già alle prese con gli esami di terza media il mio in bocca al lupo". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, che questa mattina ha visitato l'Istituto. "Un primo ritorno alla normalità contornato da mascherine, distanziamento, percorsi obbligati ma con lo sforzo straordinario di insegnanti e personale scolastico per ricostruire la dimensione viva, materiale, relazionale della scuola. C'è tanto, tantissimo da fare ancora prima di settembre ma qua sta la priorità di un paese e di una città che scommette sul futuro. Forza ragazze e ragazzi, abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza per affrontare questo tempo", ha concluso Ciaccheri. (Com)