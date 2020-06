Sudan: formato comitato d’inchiesta per indagare su fossa comune a est di Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Sudan hanno formato un comitato d’inchiesta per indagare sulla scoperta di una fossa comune in un distretto sud-orientale della capitale Khartum, che si pensa contenga i resti di giovani coscritti uccisi nel 1998. Lo ha annunciato il procuratore generale del Sudan, Taj al Sir Ali Al Hebr. “Le indagini hanno raggiunto stadi avanzati e il fascicolo sarà sottoposto alla magistratura entro due o tre settimane”, ha detto il procuratore ai giornalisti, confermando che la tomba contiene presumibilmente resti di reclute uccise nel 1998 mentre tentavano di fuggire dal campo militare di El Elafon. Secondo i resoconti dell’epoca, le forze di sicurezza sudanesi aprirono il fuoco contro alcune reclute che stavano cercando di fuggire dal campo di addestramento per il reclutamento obbligatorio per trascorrere la festività dell’Idd al-adha (Festa del sacrificio) con le rispettive famiglie dopo che le autorità si erano rifiutate di concedere loro il permesso. Secondo i resoconti dei media, circa 200 reclute furono uccise, la maggior parte delle quali annegò nel fiume Nilo ne ipressi del campo di Ailafoon, ad est di Khartum. Il campo militare è stato utilizzato per addestrare i coscritti durante il governo dell'ex presidente Omar al Bashir, rovesciato nell'aprile 2019 dopo essere stato al potere per 30 anni.(Res)