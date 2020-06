© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha dato il via libera all’Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Secondo quanto si apprende, il via libera è arrivato oggi e completa così il processo autorizzativo che precede l’approvazione da parte della Consob e la conseguente partenza dell’offerta sul mercato. (Ems)