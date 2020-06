Maturità: Calabria (FI), auguri a studenti, difficoltà siano stimolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al mezzo milione di studenti che da oggi affrontano l'esame di maturità "va un augurio doppio: da un lato, per l'esito della prova; dall'altro, affinché gli ultimi, difficili mesi che abbiamo vissuto e le modalità inedite dell'esame non siano motivo di sfiducia quanto, piuttosto, uno stimolo a moltiplicare i loro sforzi per costruire un'Italia nuova e migliore". Lo dichiara la deputata di forza Italia Annagrazia Calabria, che aggiunge: "Dopo un trauma globale la spinta per ricominciare non può che provenire dalle giovani generazioni". (com)