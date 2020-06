Governo: Mulè (FI), Conte non decide e si rifugia in 'villa'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera "prende tempo e non decide, fa una 'scappatella' in Parlamento dove scientemente evita di affrontare i nodi cruciali (non una parola sul Mes) prima di fuggire e tornare a rifugiarsi in 'villa' a crogiolarsi nel suo ego". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé. "Abbiamo saputo ciò che sapevamo - aggiunge -: la linea di politica estera ed europea ancora una volta l'ha dettata Forza Italia. Merito del Ppe se il Recovery Fund è tra gli strumenti più invocati al momento, merito del presidente Silvio Berlusconi se si è aperta un'opportunità importante per la sanità italiana grazie ai fondi messi a disposizione dal Mes. Il tutto è contornato dalle diatribe interne al Movimento 5 stelle, il tutto sta nell'incapacità di Conte di smettere i panni del 'one man show' e mettere i panni del presidente del Consiglio. Grillo permettendo". (com)