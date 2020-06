© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza dello stato era assolutamente doverosa. È una giornata emozionante perché fare gli esami di stato in presenza non era assolutamente scontato, non è stata una passeggiata, alcuni Pesi europei li hanno cancellati". Lo ha detto il ministro all'istruzione Lucia Azzolina intervenendo all'ics Giacomo Quarenghi di Bergamo per il primo giorno degli esami di maturità.(Rem)