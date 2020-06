Regeni: Fassino (Pd), da Egitto ci aspettiamo disponibilità e determinazione su accertamento verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda Regeni "chiedo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio di mettere in campo tutte le iniziative possibili per procedere verso l'accertamento della verità". Lo ha detto Piero Fassino, esponente del Partito democratico, dopo l'informativa alla Camera del premier Conte in vista della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 19 giugno 2020. "Noi siamo pronti a onorare gli accordi commerciali, abbiamo dato dimostrazione di disponibilità. Ci aspettiamo dall'Egitto la stessa disponibilità e determinazione, che si traduca in un accertamento della verità sul caso Regeni", ha dichiarato Fassino.(Rin)