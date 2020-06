Torino: botte alle mogli, due arresti in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini sono stati arrestati per maltrattamenti nelle ultime 24 ore a Torino e provincia. A Valperga, un romeno di 33 anni è stato fermato dai carabinieri per avere picchiato la moglie in presenza dei tre figli minorenni. A dare l’allarme è stata la vittima che ha raccontato ai carabinieri di minacce e umiliazioni che duravano da anni. A Torino, nel quartiere Aurora, i carabinieri hanno arrestato un romeno di 50 anni: aveva minacciato e picchiato la moglie al culmine di un litigio. A chiamare i militari sono stati i vicini di casa. (Rpi)