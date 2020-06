Romania-Ungheria: da oggi non sarà più obbligatoria quarantena per transfrontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi, l'obbligo della quarantena istituzionalizzata per i cittadini di Romania e Ungheria viene revocato in caso di attraversamento del confine tra i due paesi. Lo ha annunciato il ministro degli Affari esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un video sulla sua pagina Facebook. L'annuncio arriva dopo che il primo ministro romeno Ludovic Orban ha detto che Bucarest avrebbe notificato alla Commissione europea la violazione del diritto alla libera circolazione da parte delle autorità ungheresi. Nel video, Szijjarto afferma che l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr), partito della minoranza ungherese, ha chiesto a lungo al governo di Budapest di cercare di raggiungere un accordo con il governo di Bucarest in modo che i cittadini romeni e ungheresi possano attraversare il confine senza essere costretti alla quarantena istituzionalizzata. Il capo della diplomazia ungherese ha spiegato che i negoziati sono stati accelerati. "Siamo riusciti a raggiungere un consenso, a seguito del quale ungheresi e romeni saranno in grado di attraversare il confine tra Ungheria e Romania senza l'obbligo di entrare nella quarantena istituzionalizzata", ha aggiunto il ministro. Nel suo videomessaggio, il capo della diplomazia ungherese ha ringraziato l'Udmr e il suo presidente, Hunor Kelemen, per aver discusso dell'argomento. (Rob)