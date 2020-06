Rifiuti: Novelli (M5s), tmb Guidonia dannoso per territorio, attendo motivazioni dissequestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale M5s Valerio Novelli in una nota dichiara: "Ho appreso del dissequestro dell'impianto Tmb di Guidonia Montecelio da parte del Tribunale di Tivoli. Una decisione per la quale attendo le motivazioni, al fine di capire esattamente come si è arrivati a questa scelta da parte dei magistrati tiburtini". "La mia storia politica si è incrociata da diversi anni alla lotta contro un impianto ed una discarica dannosi per il nostro territorio. Da consigliere regionale - aggiunge l'esponente M5s - sto continuando a portare avanti questa battaglia con l'obiettivo di far riconoscere il Parco dell'Inviolata come area a rischio ambientale. Si tratta, infatti, di una legge, proposta dal Movimento 5 stelle regionale, che consentirebbe di tutelare un territorio da troppo tempo violentato in termini ambientali". (Com)