Imprese: Intesa Sanpaolo, Eurizon rafforza presenza in Asia potenziando struttura di Hong Kong

- Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, rafforza la propria presenza in Asia potenziando la struttura della controllata in Hong Kong con l’ingresso di un team di elevata professionalità e pluriennale esperienza nel settore dell’asset management sui mercati asiatici. Stando al relativo comunicato stampa, l’iniziativa ha una valenza strategica, in linea con il piano industriale del Gruppo Intesa Sanpaolo 2018-2021 che vede nella crescita di Eurizon sui mercati internazionali uno dei principali motori di sviluppo nel wealth management. Il potenziamento della società a Hong Kong, prosegue la nota, permetterà a Eurizon di accelerare l’espansione del business nel mercato asiatico e cinese che presenta tassi di crescita del risparmio gestito significativi: l’iniziativa inoltre è finalizzata a sviluppare Eurizon a Hong Kong come centro d’eccellenza negli investimenti sui mercati emergenti dell'area asiatica oltre a valorizzare l’attuale expertise sull’azionario cinese. Il rafforzamento del centro gestionale e commerciale di Hong Kong, infine, avrà una funzione di sostegno per le altre realtà del Gruppo Intesa Sanpaolo presenti in Cina: Penghua, asset manager locale partecipato da Eurizon al 49 per cento, e Yi Tsai, società di wealth management controllata al 100 per cento dalla Divisione International Subsidiary Banks. (segue) (Com)