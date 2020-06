Imprese: Intesa Sanpaolo, Eurizon rafforza presenza in Asia potenziando struttura di Hong Kong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eurizon Capital sarà guidata dal nuovo amministratore delegato Sean Debow, di nazionalità canadese, che vanta un’esperienza di 25 anni nei mercati asiatici. “Do il benvenuto nella Divisione Asset Management a Sean Debow e al team di professionisti: la consolidata conoscenza ed esperienza del mercato asiatico della nuova squadra saranno di grande supporto per accelerare la crescita di Eurizon in Asia, integrandosi al meglio con i nostri manager che da anni operano a Hong Kong, e in più ci permetteranno di ampliare e diversificare la gamma prodotti a beneficio di tutti i nostri clienti”, ha commentato l’amministratore delegato di Eurizon, Saverio Perissinotto. “Io e i miei colleghi siamo orgogliosi di essere parte di una realtà prestigiosa nel panorama dell’asset management internazionale come Eurizon e di un Gruppo solido come Intesa Sanpaolo: insieme a tutta la squadra di Hong Kong vogliamo creare valore per gli investitori, contribuire allo sviluppo del business e valorizzare il brand di Eurizon nell’area asiatica”, ha detto Debow. (Com)