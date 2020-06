Fase 3: Tripodi (FI), richiamo Conte a coesione specchietto per allodole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il richiamo alla coesione pronunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula di Montecitorio "è uno specchietto per le allodole". Lo afferma, in una nota, Maria Tripodi, deputata di Forza Italia. "Dietro a questo appello si cela un significato distorto - aggiunge -. Se Conte per coesione intende servo encomio e rinuncia alle prerogative dell'opposizione, allora Forza Italia non può accettare questa impostazione distorta e falsamente aperturista. Di fronte a una situazione drammatica del Paese, deve essere proprio il governo a fare il primo passo e ammainare il vessillo della propaganda a reti unificate, per restituire dignità al significato del termine coesione recependo le proposte migliorative ai tanti, forse troppi, provvedimenti emanati in queste settimane". (com)