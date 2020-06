Turchia-Italia: il ministro degli Esteri Di Maio oggi in visita ufficiale ad Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Italia, Luigi Di Maio, si recherà in visita ad Ankara nella giornata di oggi, 17 giugno, e incontrerà l'omologo della Turchia, Mevlut Cavusoglu. Il colloquio tra i due è previsto alle ore 12.30 locali (11.30 italiane), cui farà seguito una conferenza stampa congiunta. La visita è la seconda in Turchia per il capo della diplomazia italiana dopo quella del 7 gennaio. Il ministero degli Esteri turco ha reso noto che a essere discussi saranno i rapporti tra Italia e Turchia, il processo di adesione all'Unione europea da parte di Ankara, la lotta contro il coronavirus e dossier di attualità regionale e internazionale. Tra questi ultimi, è prevedibile un confronto anche sulla crisi in Libia in cui la Turchia ha ottenuto un ruolo sempre più rilevante alla luce del suo sostegno al Governo di accordo nazionale di Tripoli. Di Maio è uno dei primi politici stranieri a visitare la Turchia dopo lo scoppio dell'emergenza sanitaria e la drastica diminuzione degli spostamenti internazionali a essa conseguente. (segue) (Tua)