Droga: spaccio a quartiere ‘Tessera’ di Cesano Boscone (MI), 8 misure cautelari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) L’operazione “Dejavu” “ha consentito - si legge in una nota della Questura - di disarticolare l’organizzazione criminale, facente capo ai fratelli Daniele e Stefano Ciannella, che gestiva in modo esclusivo l’attività di spaccio nel cosidetto ‘quadrilatero’ di Cesano Boscone” attraverso un “controllo capillare del territorio, luoghi specifici di incontri per le trattative, locali per lo stoccaggio dello stupefacente e per il frazionamento in dosi, cessioni continue nell’intera giornata, difesa del territorio nel caso di ingerenze altrui: un’organizzazione strutturata che riusciva a commercializzare nella piazza di spaccio la media di 7 chilogrammi al mese di cocaina”. Nel corso dell’attività investigativa, il 4 luglio 2019, i poliziotti hanno arrestato lo spacciatore ed il custode dello stupefacente. In quella circostanza il primo, Angelo Bux, fu trovato in possesso nella propria abitazione, in via Gramsci, e in un box di via Vespucci 23, di circa 890 grammi lordi di cocaina, circa un chilogrammo lordo di marijuana, circa 34 grammi lordi di hashish, vario materiale da confezionamento e 9650 euro in contanti. Dopo l’arresto dello spacciatore, senza soluzione di continuità, i poliziotti della sezione Antidroga hanno arrestato il custode della sostanza stupefacente, Carmine Urcioli. Quest’ultimo fu trovato in possesso, all’interno di una cantina di sua proprietà in via Vespucci n. 23, di circa 4,4 chilogrammi lordi di cocaina, un pistola modello XDM calibro 9x21 e varie munizioni da arma corta e arma lunga. La cantina dell’Urcioli era il principale “magazzino” dell’organizzazione criminale, nel quale venivano custoditi i quantitativi più ampi di stupefacente e le armi. L’organizzazione criminale, nel corso dell’indagine, ha dimostrato di avere il monitoraggio totale della piazza di spaccio, attraverso un pattugliamento continuo del “quadrilatero”, mirato a individuare l’arrivo di forze di polizia e la presenza di spacciatori non affiliati. Inoltre, da alcuni dialoghi tra gli indagati, è emerso in modo palese il potere di intimidazione che i fratelli Ciannella avevano nei confronti di chi aveva intenzione di spacciare nella zona. Nei confronti di 4 persone è stata emessa la misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di 2 gli arresti domiciliari ed altre due sono state destinatarie dell’obbligo di dimora congiunto all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Nel corso dell’esecuzione delle misure cautelari sono state eseguite perquisizioni domiciliari nei confronti degli indagati che hanno consentito di sequestrare a carico di Daniele Ciannella la somma di circa 100 mila euro in contanti (rinvenuta nell’abitazione in un piccolo vano mobile artificiale creato dietro un muro), un jammer, una macchina contasoldi e appunti manoscritti.(com)