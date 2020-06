Slovacchia: ministro Istruzione, protezione armata nelle scuole non è in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è posto per le armi a scuola: lo ha detto il ministro dell'Istruzione slovacco, Branislav Grohling, in un'intervista al portale "Aktuality.sk". Grohling ha voluto così escludere l'introduzione di guardie armate negli istituti scolastici a tutela degli alunni. Le parole del ministro sono una replica a coloro che hanno invocato una protezione armata per gli studenti e il personale scolastico dopo il violento episodio avvenuto a Vrutky giovedì scorso. Un uomo di 22 anni ha aggredito con un coltello le persone all'interno della locale scuola "M. R. Stefanik", provocando la morte di un docente e il ferimento di diversi alunni. L'uomo ha poi resistito all'arresto ed è stato ucciso dalla polizia. (Vap)