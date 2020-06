Tlc: Francia, nel 2019 investiti 10,4 miliardi di euro dagli operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 gli operatori francesi del settore delle telecomunicazioni hanno investito 10,4 miliardi di euro, 500 milioni in più rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Autorità delle telecomunicazioni (Arcep). Negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento del 50 per cento degli investimenti. Una tendenza "eccezionale" afferma il presidente dell'Arcep, Sebastien Soriano. Le spese più importanti sono state destinate alla fibra. Alla fine del 2019 in Francia 18,3 milioni di persone avevano accesso a questo tipo di connessione, 4,8 milioni in più in un anno. Lo scorso anno 7,1 milioni di abitazioni erano abbonate, un aumento di 2,3 milioni su base annua.(Frp)