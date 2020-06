Maturità: Renzi, in bocca al lupo a tutti i ragazzi che oggi affrontano l'esame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che oggi affrontano l'esame di maturità. Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva Matteo Renzi. "Il primo pensiero di oggi è per loro. Anche se non è l’esame che avevano sognato o temuto è comunque il primo esame da adulti. Prendiamo sul serio questi ragazzi: lo meritano! Che siano i benvenuti nella stagione in cui gli esami non finiscono mai. E che siano capaci nella loro vita di trasmettere entusiasmo e passione", aggiunge. (Rin)