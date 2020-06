Ue: Fratelli d'Italia diserta Aula su informativa Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia ha deciso di disertare l'Aula della Camera nel dibattito sull'informativa del premier Giuseppe Conte in vista della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 19 giugno 2020. L'assenza, come spiegato nell'intervento dell'esponente di Fd'I Wanda Ferro - è legato al fatto che non è stato previsto un voto dell'assemblea. Protesta anche la Lega che ha abbandonato l'Aula dopo l'intervento del capogruppo Riccardo Molinari. (Rin)