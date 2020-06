Ue: Battilocchio (FI), Conte deludente, troppi nodi irrisolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, componente della commissione Politiche Ue della Camera, giudica “deludente la relazione in Aula del presidente Conte in vista della prossima videoconferenza coi partner europei”. “Condivido in pieno l'ottimo intervento del collega Brunetta – spiega in una nota -. Rimangono sul campo, in maniera preoccupante, tutti i nodi irrisolti di una maggioranza che, anche nell'approccio verso Bruxelles, è divisa e litigiosa. La posizione dell'Italia, certo non da oggi, è debole ed isolata e purtroppo, anche in questa fase, siamo tagliati fuori dai percorsi decisionali che contano. Questo Governo è inadeguato a gestire questa contingenza così difficile per il nostro Paese. Se ne prenda atto".(com)